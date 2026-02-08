Выступление Репилова в санном спорте на ОИ-2026 8 февраля: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 8 февраля, будут разыграны первые комплекты наград в санном спорте на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревновательной программы Игр пройдут две заключительные попытки в мужских одноместных санях. Российский саночник Павел Репилов занимает 16-е место после двух попыток, его время — 1.47,708. Старт третьей попытки запланирован на 19:00 мск, второй – в 20:34.

Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на онлайн платформе Оkko.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.