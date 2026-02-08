Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Выступление Павла Репилова в санном спорте на Олимпиаде 2026 8 февраля: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Выступление Репилова в санном спорте на ОИ-2026 8 февраля: во сколько начало, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, будут разыграны первые комплекты наград в санном спорте на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревновательной программы Игр пройдут две заключительные попытки в мужских одноместных санях. Российский саночник Павел Репилов занимает 16-е место после двух попыток, его время — 1.47,708. Старт третьей попытки запланирован на 19:00 мск, второй – в 20:34.

Олимпиада 2026. Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
08 февраля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Не началось

Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на онлайн платформе Оkko.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Материалы по теме
Реальный шанс на медаль для Коростелёва! Как россиянин выступит в скиатлоне? LIVE
Live
Реальный шанс на медаль для Коростелёва! Как россиянин выступит в скиатлоне? LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android