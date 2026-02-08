Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Не очень верю». Губерниев высказался о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт

«Не очень верю». Губерниев высказался о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт
Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в данный момент нет предпосылок для полноценного возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Никак не воспринимаю информацию, что Россия может выйти из бойкота в международном спорте. Может выйти, а может и не выйти. Это примерно то же самое, как какова вероятность, что сейчас в редакцию «Чемпионата» зайдёт динозавр, — 50 на 50. То ли зайдёт, то ли нет.

Я думаю, что это, скорее всего, отдельные слухи. Особых предпосылок, чтобы целиком все вышли, нет. Будет противодействие очень большого количества стран, европейских прежде всего. Я в это не очень верю», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
24/7
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android