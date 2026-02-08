«Не очень верю». Губерниев высказался о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в данный момент нет предпосылок для полноценного возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Никак не воспринимаю информацию, что Россия может выйти из бойкота в международном спорте. Может выйти, а может и не выйти. Это примерно то же самое, как какова вероятность, что сейчас в редакцию «Чемпионата» зайдёт динозавр, — 50 на 50. То ли зайдёт, то ли нет.

Я думаю, что это, скорее всего, отдельные слухи. Особых предпосылок, чтобы целиком все вышли, нет. Будет противодействие очень большого количества стран, европейских прежде всего. Я в это не очень верю», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.