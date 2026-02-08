Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Губерниев прокомментировал результаты выступлений Непряевой, Коржовой и Репилова на ОИ

Губерниев прокомментировал результаты выступлений Непряевой, Коржовой и Репилова на ОИ
Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о первых результатах допущенных россиян на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Лыжница Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне, конькобежка Ксения Коржова стала 12-й на дистанции 3000 м, саночник Павел Репилов идёт 16-м после второй попытки в одноместных санях.

«Это наш уровень сейчас. Скромный уровень такой. Ребята молодцы, борются. Но чтобы была медаль, должно всё сильно сойтись. Видите, Гуменник с музыкой облажался. Это проверка на профессионализм.

Потому что подарков ни от кого ждать не надо. Надо взвешивать риски. Если будет медаль, то это будет очень хороший сюрприз. Я очень надеюсь, что она будет. Может, в лыжах, может, в фигурном катании, может, в ски-альпинизме. Но не более того», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Реальный шанс на медаль для Коростелёва! Как россиянин выступит в скиатлоне? LIVE
Live
Реальный шанс на медаль для Коростелёва! Как россиянин выступит в скиатлоне? LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android