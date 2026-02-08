Губерниев прокомментировал результаты выступлений Непряевой, Коржовой и Репилова на ОИ

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о первых результатах допущенных россиян на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Лыжница Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне, конькобежка Ксения Коржова стала 12-й на дистанции 3000 м, саночник Павел Репилов идёт 16-м после второй попытки в одноместных санях.

«Это наш уровень сейчас. Скромный уровень такой. Ребята молодцы, борются. Но чтобы была медаль, должно всё сильно сойтись. Видите, Гуменник с музыкой облажался. Это проверка на профессионализм.

Потому что подарков ни от кого ждать не надо. Надо взвешивать риски. Если будет медаль, то это будет очень хороший сюрприз. Я очень надеюсь, что она будет. Может, в лыжах, может, в фигурном катании, может, в ски-альпинизме. Но не более того», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.