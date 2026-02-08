Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Илья Малинин заявил 7 четверных прыжков на произвольную программу в командном турнире ОИ

Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин планирует исполнить семь четверных прыжков в произвольной программе на командном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Это стало известно из официальной заявки спортсмена.

Малинин собирается выполнить четверной флип, четверной аксель, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад из четверного лутца и тройного флипа, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и секвенцию четверной сальхов — тройной аксель.

Начало привольной программы у мужчин в рамках командного турнира запланировано на 23:55 мск. Илья Малинин выступит под четвёртым номером.

