Пасслер подала апелляцию в CAS на временное отстранение в надежде на участие в ОИ-2026

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на временное отстранение, которое она получила после положительного результата допинг-теста. Об этом сообщает Alto Adige.

2 февраля стало известно о том, что в организме Пасслер был обнаружен запрещённый препарат летрозол. Спортсменка сдала тест во внесоревновательный период.

Сообщается, что биатлонистка выбрала специальное отделение CAS на олимпийской базе в Милане. Слушание назначено на вторник, 10 февраля. В своей апелляции Пасслер утверждает, что это был случай загрязнения, и просит отменить решение, заявляя об отсутствии умысла и халатности.