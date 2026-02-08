Скидки
Пасслер подала апелляцию в CAS на временное отстранение в надежде на участие в ОИ-2026

Пасслер подала апелляцию в CAS на временное отстранение в надежде на участие в ОИ-2026
Комментарии

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на временное отстранение, которое она получила после положительного результата допинг-теста. Об этом сообщает Alto Adige.

2 февраля стало известно о том, что в организме Пасслер был обнаружен запрещённый препарат летрозол. Спортсменка сдала тест во внесоревновательный период.

Сообщается, что биатлонистка выбрала специальное отделение CAS на олимпийской базе в Милане. Слушание назначено на вторник, 10 февраля. В своей апелляции Пасслер утверждает, что это был случай загрязнения, и просит отменить решение, заявляя об отсутствии умысла и халатности.

