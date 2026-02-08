Скидки
В Госдуме прокомментировали намерение МОК вернуть Россию в мировой спорт

В Госдуме прокомментировали намерение МОК вернуть Россию в мировой спорт
Комментарии

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал намерение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть российских спортсменов на международные старты.

«МОК рассматривает вопрос о возвращении России. Мы думаем, что начало дискуссии уже очень важно. Не удивляет, что вопрос начали обсуждать на Олимпиаде. Заранее декларировалось, что именно там будут обсуждать этот вопрос. Дегтярёв говорил, что планируют обсуждать восстановление статуса ОКР, возвращение наших спортсменов. Думаю, это разумная декларация, понятная в интересах спорта. Если это будет сделано, это будет прорывом в мировом спорте. Тогда все спортсмены будут понимать — что бы не случилось в мире, они будут участвовать на Олимпийских играх», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее появилась информация, что в Милане (Италия) состоялось заседание членов МОК, где делегаты выразили готовность содействовать возвращению российских спортсменов. Об этом сообщил американский New York Times.

Комментарии
