Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Не могла отдать больше». Диггинс — о неудачном выступлении в скиатлоне на ОИ-2026

«Не могла отдать больше». Диггинс — о неудачном выступлении в скиатлоне на ОИ-2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка, лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 американская лыжница Джессика Диггинс поделилась впечатлениями после первого старта на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Диггинс заняла восьмое место в скиатлоне, проиграв победительнице шведке Фриде Карлссон 2 минуты 21,1 секунды.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7

«Я сказала себе, что буду гордиться собой независимо от результата, если сегодня на трассе выложусь абсолютно на всё. И… я это сделала. Я не могла отдать больше, и у меня никогда не будет сожалений по этому поводу!

Классическая часть дистанции разбила мне сердце (и падение ударило по телу — но я восстановлюсь!), но коньковая часть дала мне уверенность и доказала, что я там, где хочу быть.

Когда все части пазла складываются воедино — это невероятное ощущение. Но когда этого не происходит — именно тогда ты растёшь, закаляешься и узнаёшь, насколько на самом деле ты вынослив и устойчив.

Я безумно горжусь этой командой и бесконечно благодарна им за всю их работу, всю поддержку, всю любовь и все объятия», – написала Диггинс в одной из социальных сетей.

Материалы по теме
Реальный шанс на медаль для Коростелёва! Как россиянин выступит в скиатлоне? LIVE
Live
Реальный шанс на медаль для Коростелёва! Как россиянин выступит в скиатлоне? LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android