«Не могла отдать больше». Диггинс — о неудачном выступлении в скиатлоне на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка, лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 американская лыжница Джессика Диггинс поделилась впечатлениями после первого старта на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Диггинс заняла восьмое место в скиатлоне, проиграв победительнице шведке Фриде Карлссон 2 минуты 21,1 секунды.

«Я сказала себе, что буду гордиться собой независимо от результата, если сегодня на трассе выложусь абсолютно на всё. И… я это сделала. Я не могла отдать больше, и у меня никогда не будет сожалений по этому поводу!

Классическая часть дистанции разбила мне сердце (и падение ударило по телу — но я восстановлюсь!), но коньковая часть дала мне уверенность и доказала, что я там, где хочу быть.

Когда все части пазла складываются воедино — это невероятное ощущение. Но когда этого не происходит — именно тогда ты растёшь, закаляешься и узнаёшь, насколько на самом деле ты вынослив и устойчив.

Я безумно горжусь этой командой и бесконечно благодарна им за всю их работу, всю поддержку, всю любовь и все объятия», – написала Диггинс в одной из социальных сетей.