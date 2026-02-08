Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Свищёв отреагировал на 17-е место Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Комментарии

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв оценил выступление российской лыжницы Дарьи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026. Спортсменка заняла 17-е место.

«Видел комментарий Непряевой после гонки. Она на понятном языке объяснила, что произошло. Гонка не задалась с самого начала. Дарья могла бы попасть в десятку. Я считаю, что всё это из-за нехватки международных стартов. Нас допустили буквально перед стартом Олимпиады. Ребята участвовали несколько раз на Кубке мира. Этого недостаточно. Надо на протяжении двух-трёх сезонов участвовать во всех турнирах с самыми сильными спортсменами. К сожалению, у Дарьи такой практики не было. Вот и результат», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

