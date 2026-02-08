Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Николай Зимятов оценил медальные перспективы Коростелёва на ОИ-2026

Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов оценил медальные перспективы российского лыжника Савелия Коростелёва на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Коростелёв на данный момент является одним из лидеров российских лыжных гонок. Сейчас очень важно, чтобы Савелий нормально акклиматизировался, чтобы у него не было проблем с новой смазкой. И я думаю, что он будет способен попасть в тройку, прежде всего на длинных дистанциях.

Когда Савелий в том же Давосе занимал места, далёкие от пьедестала, меня те его результаты не настораживали. Он испытывал проблемы с акклиматизацией, всё-таки соревнования проходили в горах. Да и к искусственному снегу тоже невозможно привыкнуть сразу, там другая смазка. Кроме того, нужно было и психологически перестроиться, давление со стороны СМИ тоже было большим. Сейчас Коростелёв и Дарья Непряева прошли все эти сложности и могут свободно выступать», – приводит слова Зимятова ТАСС.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

