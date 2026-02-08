Скидки
Американский фристайлист: то, что я ношу флаг, не значит, что я поддерживаю всё в США

Комментарии

Американский фристайлер Хантер Хесс высказался о своих эмоциях от выступления за сборную США на Олимпийских играх — 2026 в Италии на фоне многочисленных противоречивых событий, происходящих в стране.

«Представлять США сейчас вызывает смешанные чувства. Очевидно, что происходит много событий, которые мне не очень нравятся, и я думаю, что многим они тоже не нравятся. То, что я ношу наш флаг, не означает, что я поддерживаю всё, что происходит в США», — сказал Хесс на пресс-конференции.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

