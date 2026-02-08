Призёр ОИ-2022 в сноуборд-кроссе О’Дайн получила травму голеностопа на тренировке в Италии

Двукратный призёр Олимпийских игр в сноуборд-кроссе канадка Мерьета О’Дайн получила перелом костей голеностопа во время тренировочных заездов на трассе Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Канады (ОКК). Данная травма не позволит спортсменке принять участие в Олимпиаде-2026.

«Я разбита. Но я горжусь работой, которую проделала в этом году, чтобы попасть сюда. После того как я сломала лодыжку в ноябре, я смогла показать для себя новый уровень самоотдачи, страсти и упорного труда, чтобы вернуться ещё сильнее. Я увидела в себе нового спортсмена, который сформировался благодаря испытаниям этого года, и я продолжу двигаться вперёд. Сейчас мне тяжело, но я извлеку из этого урок», – приводит слова О’Дайн пресс-служба ОКК.

28-летняя О’Дайн дважды становилась бронзовым призёром Олимпийских игр – 2022 в Пекине в личных и командных соревнованиях по сноуборд-кроссу. Она трижды принимала участие в Олимпийских играх и являлась одной из ключевых спортсменок сборной Канады в этом виде спорта.