Скиатлон с участием Коростелёва на Олимпиаде 2026: текстовая онлайн-трансляция гонки

Сегодня, 8 февраля, продолжаются соревнования в лыжных гонках на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревновательной программы Игр состоится мужской скиатлон на дистанции 10 км+10 км. В гонке примет участие 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию олимпийского скиатлона с участием Савелия Коростелёва, начало которого запланировано на 14:30 мск.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.