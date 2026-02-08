Тренер Ильи Малинина получил аккредитацию на Олимпиаду-2026 после изначального отказа

Тренер Рафаэль Арутюнян, работающий с лучшим фигуристом мира американцем Ильёй Малининым, получил аккредитацию на соревнования командного турнира Олимпиады-2026. Об этом сообщает «RT на русском», ссылаясь на самого Арутюняна.

По информации источника, специалисту в срочном порядке сумели предоставить олимпийскую аккредитацию. Она позволит тренеру иметь неограниченный доступ на тренировки и соревнования. Ранее сообщалось, что американская делегация по неизвестным причинам не включила имя Арутюняна в заявочный список команды.

В произвольной программе олимпийского командного турнира Илья Малинин запланировал исполнение семи четверных прыжков.