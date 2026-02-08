«Очень верю в неё». Шиффрин — об участии Вонн в ОИ-2026, несмотря на разрыв «крестов»

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин поделилась мнением об участии в соревнованиях на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо соотечественницы Линдси Вонн, которая за несколько дней до начала Игр получила серьёзную травму колена.

«Я так рада наблюдать за этим, думаю, мы все рады — её упорству и силе характера, тому, с чем она выходит на эти Олимпийские игры, оставаясь верной своим собственным ценностям. Это по-настоящему прекрасно.

На сто процентов верю, что возможно всё. Она уже совершала невероятные вещи — несмотря на травмы и через травмы. Я очень в неё верю», – приводит слова Шиффрин пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК)

Вонн упала во время соревнований в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария), который проходил 31 января. Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля.