Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Смешанная эстафета по биатлону на Олимпиаде 2026: текстовая онлайн-трансляция гонки

Комментарии

В воскресенье, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии начнутся соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится смешанная эстафета на дистанции 4х6 км. Состязания пройдут в Антхольце. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию олимпийской смешанной эстафеты по биатлону, начало которой запланировано на 16:05 мск.

Олимпийские игры — 2026 продлятся до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

