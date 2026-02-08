Смешанная эстафета по биатлону на Олимпиаде 2026: текстовая онлайн-трансляция гонки

В воскресенье, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии начнутся соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится смешанная эстафета на дистанции 4х6 км. Состязания пройдут в Антхольце. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию олимпийской смешанной эстафеты по биатлону, начало которой запланировано на 16:05 мск.

Олимпийские игры — 2026 продлятся до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.