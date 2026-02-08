Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль на Олимпиаде в 7 утра воскресенья — источник

Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль на Олимпиаде в 7 утра воскресенья — источник
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник был вызван на допинг-контроль на Олимпийских играх — 2026 в Италии рано утром в воскресенье. В 7 часов утра Гуменник сдал тест на допинг в олимпийской деревне. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Олимпийская короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.

В короткой программу Гуменник выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

Ранее появилась информация, что Пётр Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер». Короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.

Материалы по теме
Стала известна новая музыка Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Гуменник мог бороться с Кагиямой, но Юме даже Малинин уступает 10 баллов! Что происходит?
Гуменник мог бороться с Кагиямой, но Юме даже Малинин уступает 10 баллов! Что происходит?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android