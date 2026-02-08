Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль на Олимпиаде в 7 утра воскресенья — источник

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник был вызван на допинг-контроль на Олимпийских играх — 2026 в Италии рано утром в воскресенье. В 7 часов утра Гуменник сдал тест на допинг в олимпийской деревне. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Олимпийская короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.

В короткой программу Гуменник выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

Ранее появилась информация, что Пётр Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер». Короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.