Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Эрик Перро поделился ожиданиями от старта на ОИ-2026 в смешанной эстафете

Комментарии
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро поделился ожиданиями от старта на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в смешанной эстафете.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Не началось

«Я действительно очень жду этого. Я знаю, что на нас есть давление, но именно это мне и нравится — я хочу стартовать, хочу показать результат. Нужно правильно начать эти Игры, чтобы задать хороший импульс для дальнейших выступлений.

Наша сила в том, что у нас есть опытные спортсмены. У нас очень высокий уровень — к тому же в эстафете выступают два обладателя жёлтых маек. У нас есть все составляющие для успеха, теперь нам нужно им соответствовать», – приводит слова Перро RMC Sport.

В составе сборной Франции в смешанной эстафете, помимо Перро, выступят Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон.

