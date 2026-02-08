Эрик Перро поделился ожиданиями от старта на ОИ-2026 в смешанной эстафете

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро поделился ожиданиями от старта на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в смешанной эстафете.

«Я действительно очень жду этого. Я знаю, что на нас есть давление, но именно это мне и нравится — я хочу стартовать, хочу показать результат. Нужно правильно начать эти Игры, чтобы задать хороший импульс для дальнейших выступлений.

Наша сила в том, что у нас есть опытные спортсмены. У нас очень высокий уровень — к тому же в эстафете выступают два обладателя жёлтых маек. У нас есть все составляющие для успеха, теперь нам нужно им соответствовать», – приводит слова Перро RMC Sport.

В составе сборной Франции в смешанной эстафете, помимо Перро, выступят Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон.