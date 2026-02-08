Американский сноубордист занял четвёртое место в биг-эйре на ОИ-2026 с переломом руки

17-летний американский сноубордист Оливер Мартин занял четвёртое место в соревнованиях по биг-эйру на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, несмотря на перелом руки, сообщает NBC Boston. Чемпионом Олимпиады стал японец Кира Кимура.
Мартин сломал руку 10 дней назад после падения на тренировке X Games. Ему сделали операцию, но он держал травму в секрете до старта на Олимпийских играх.
«Любой результат — это хорошо. Четвёртое место — хорошо, третье было бы лучше, но я просто рад, что закончил соревнования без новых травм. Я довольно горжусь собой. Уже то, что я смог зайти так далеко, — это очень круто», – приводит слова Мартина NBC Boston.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
