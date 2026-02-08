Пётр Гуменник провёл первую тренировку на льду Олимпиады-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник провёл первую тренировку на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). На тренировке с ним присутствуют тренеры Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян.

Гуменник исполнил все прыжки чисто, без падений. Он также провёл прогон своей обновлённой короткой программы, в которой выполнил каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель.

Олимпийская короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.

В короткой программе Гуменник выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».