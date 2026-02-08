Президент ФФККР Антон Сихарулидзе посетит Олимпиаду-2026 в Милане — источник

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе приедет на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

На Олимпиаде-2026 в фигурном катании выступят два российских спортсмена — Пётр Гуменник и Аделия Петросян.

Олимпийская короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск. Личные соревнования женщин стартуют 17 февраля, начало — в 20:45 мск.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.