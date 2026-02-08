Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Президент ФФККР Антон Сихарулидзе посетит Олимпиаду-2026 в Милане — источник

Президент ФФККР Антон Сихарулидзе посетит Олимпиаду-2026 в Милане — источник
Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе приедет на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

На Олимпиаде-2026 в фигурном катании выступят два российских спортсмена — Пётр Гуменник и Аделия Петросян.

Олимпийская короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск. Личные соревнования женщин стартуют 17 февраля, начало — в 20:45 мск.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
Второй день Олимпиады. У России будет шанс на первую медаль! LIVE
Live
Второй день Олимпиады. У России будет шанс на первую медаль! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android