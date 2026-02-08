Непряева рассказала о причинах падения во время скиатлона на ОИ-2026
Российская лыжница Дарья Непряева рассказала о причинах падения на одном из спусков во время скиатлона на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Непряева заняла 17-е место в гонке, проиграв победительнице шведке Фриде Карлссон 3.56,1 на финише.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7
— Что случилось на спуске во время падения?
— Ехала ровно, просто лыжа попала в кашу. Меня немного повело в сторону, я потеряла равновесие и упала. Падение окончательно выбило меня из колеи. Но на коньке так вроде собралась, просто работала в своём темпе, в своей группе, – приводит слова Непряевой Sport24.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
