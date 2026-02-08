52-летняя сноубордистка вышла в финал Олимпиады-2026 в параллельном гигантском слаломе

52-летняя австрийская сноубордистка Клаудия Риглер вышла в финальные заезды Олимпийских игр — 2026 в Италии в параллельном гигантском слаломе.

Она прошла квалификацию, а затем успешно преодолела раунд на выбывание. Риглер заняла 16-е место с результатом 1.35,43 и последней пробилась в 1/8 финала олимпийских заездов. Лучший результат показала трёхкратная олимпийская чемпионка Эстер Ледецка из Чехии (1.30,79).

Клаудия Риглер дебютировала на Кубке мира в 1994 году. Она один раз выигрывала чемпионат мира, удалось ей это в 41 год в 2015 году. Начало олимпийских финалов назначено на 15:00 по московскому времени.