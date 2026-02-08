Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Бороться можно всегда». Непряева — о медальных перспективах на ОИ-2026

«Бороться можно всегда». Непряева — о медальных перспективах на ОИ-2026
Комментарии

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась мнением о медальных перспективах на Олимпийских играх – 2026 в в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

— Здесь вообще за медали есть шансы бороться? Или мы слишком много пропустили?
— Конечно, бороться можно всегда. Всякое бывает. Где-то повезёт, кому-то может не повезти. Олимпиада — такой старт, всякое может случиться.

Но на самом деле я прекрасно отдаю себе отчёт, что пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира — в силу возраста, опыта и так далее. В принципе, это мой первый международный сезон. Я считаю, что пока достаточно неплохо проявляю себя, потому что это мой дебютный сезон — и сразу олимпийский. Сложно сразу заезжать в призы. Всё идёт своим чередом, я набираюсь опыта, становлюсь сильнее, – приводит слова Непряевой Sport24.

