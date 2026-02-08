Скидки
Стало известно, когда Аделия Петросян приедет на Олимпийские игры в Милан

Трёхкратная чемпионка России и финала Гран-при России по фигурному катанию Аделия Петросян вылетит в Милан (Италия) ночью 14 февраля. Её будет сопровождать тренер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде-2026 начнутся 17 февраля. В этот день спортсменки представят короткие программы. Короткую программу Петросян исполняет под попурри треков Майкла Джексона, произвольную – под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

