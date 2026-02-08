Скидки
Непряева: то, что спортсмены из других стран к нам плохо относятся, — это миф

Комментарии

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, как к ней относятся иностранные спортсмены на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

— Как реагируют иностранцы — не сталкивалась ли с хейтом?
— Лично у меня очень хорошие отношения с иностранцами. И у Савелия (Коростелёва) тоже. Мы не закрываемся, со всеми здороваемся. Все с нами приветливы. То, что спортсмены из других стран к нам плохо относятся, — это миф. Наверное, это те, кто сами… Просто есть очень много российских спортсменов, которые даже на соревнованиях внутри страны делают лицо кирпичом и проходят мимо, никогда не поздороваются (смеётся). Все время серьёзные, не улыбаются. Наверное, из-за них могут думать, что русские неприветливы.

Но мы с Савелием здесь рушим миф, что спортсмены из нашей страны суровы. Мы со всеми общаемся. Девчонки всегда ко мне приветливы, подходят, общаются, здороваются, спрашивают, как у меня дела, как я себя чувствую, желают удачи перед гонками. И я тоже желаю им удачи. Если получается с кем-то поработать в группе, мы благодарим друг друга, что хорошо поработали, – приводит слова Непряевой Sport24.

