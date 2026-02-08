Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Фотографии с первой тренировки Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Милане

Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник провёл первую тренировку на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). «Чемпионат» предлагает посмотреть фотографии с дебюта россиянина на олимпийском льду.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Гуменник исполнил все прыжки чисто, без падений. Он также провёл прогон своей обновлённой короткой программы, в которой выполнил каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель.

Олимпийская короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.

В короткой программе Гуменник выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

