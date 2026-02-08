Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Линдси Вонн жёстко упала в скоростном спуске на ОИ-2026, выступая с порванными «крестами»

Линдси Вонн жёстко упала в скоростном спуске на ОИ-2026, выступая с порванными «крестами»
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн жёстко упала в начале трассы скоростного спуска на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она зацепилась за флаг на трассе, в полёте её закрутило, от чего она упала. Спортсменка вышла на старт с порванной крестообразной связкой колена.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Скоростной спуск
08 февраля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Остановлено
1
Бризи Джонсон
США
1:36.10
2
Эмма Айхер
Германия
+0.04
3
София Годжа
Италия
+0.59

Фото: Кадр из трансляции

Соревнования были прерваны из-за падения Вонн. Американка не смогла самостоятельно подняться со снега, ей оказывали помощь на трассе. В трансляции было слышно, как Вонн плакала и кричала от боли.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В конце января Вонн упала во время соревнований в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.

Материалы по теме
Второй день Олимпиады. Коростелёв борется за медаль в скиатлоне 2 x 10 км! LIVE
Live
Второй день Олимпиады. Коростелёв борется за медаль в скиатлоне 2 x 10 км! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android