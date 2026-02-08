Линдси Вонн жёстко упала в скоростном спуске на ОИ-2026, выступая с порванными «крестами»

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн жёстко упала в начале трассы скоростного спуска на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она зацепилась за флаг на трассе, в полёте её закрутило, от чего она упала. Спортсменка вышла на старт с порванной крестообразной связкой колена.

Фото: Кадр из трансляции

Соревнования были прерваны из-за падения Вонн. Американка не смогла самостоятельно подняться со снега, ей оказывали помощь на трассе. В трансляции было слышно, как Вонн плакала и кричала от боли.

В конце января Вонн упала во время соревнований в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.