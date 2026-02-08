Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
21:30 Мск
Сихарулидзе и Коган будут присутствовать на турнире фигуристов ОИ-2026 — источник

Сихарулидзе и Коган будут присутствовать на турнире фигуристов ОИ-2026 — источник
Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе и генеральный секретарь ФФККР Александр Коган будут присутствовать на олимпийском турнире фигуристов на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Антон Сихарулидзе и Александр Коган будут присутствовать на Олимпиаде в частном порядке, поскольку не имеют олимпийских аккредитаций», – приводит слова источника ТАСС.

Олимпийская короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск. Личные соревнования женщин стартуют 17 февраля, начало — в 20:45 мск.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

