Линдси Вонн эвакуировали на вертолёте после серьёзного падения в скоростном спуске на ОИ

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн была эвакуирована с трассы после жёсткого падения в скоростном спуске на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она зацепилась за флаг, в полёте её закрутило, от чего она упала и не смогла самостоятельно подняться.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Спортсменка вышла на старт с порванной крестообразной связкой колена. Из-за её падения соревнования были прерваны.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Фото: Кадр из трансляции Okko

Фото: Кадр из трансляции Okko

В конце января Вонн упала во время соревнований в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.