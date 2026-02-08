Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Даниил Глейхенгауз планирует посетить Олимпийские игры — 2026 — источник

Даниил Глейхенгауз планирует посетить Олимпийские игры — 2026 — источник
Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с российской фигуристкой Аделией Петросян, планирует посетить Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Даниил Глейхенгауз планирует полететь в Милан на Олимпийские игры», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, перед стартом олимпийского квалификационного турнира в Пекине в сентябре 2025 года Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил Глейхенгаузу заявку на предоставление нейтрального статуса, из-за чего он не имеет возможности сопровождать свою ученицу Аделию Петросян на Олимпийских играх – 2026.

Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде-2026 начнутся 17 февраля, в этот день спортсменки представят свои короткие программы.

Материалы по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и жизнь российской фигуристки и участницы ОИ-2026
Биография Аделии Петросян: карьера и жизнь российской фигуристки и участницы ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android