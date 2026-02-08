Даниил Глейхенгауз планирует посетить Олимпийские игры — 2026 — источник

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с российской фигуристкой Аделией Петросян, планирует посетить Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Даниил Глейхенгауз планирует полететь в Милан на Олимпийские игры», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, перед стартом олимпийского квалификационного турнира в Пекине в сентябре 2025 года Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил Глейхенгаузу заявку на предоставление нейтрального статуса, из-за чего он не имеет возможности сопровождать свою ученицу Аделию Петросян на Олимпийских играх – 2026.

Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде-2026 начнутся 17 февраля, в этот день спортсменки представят свои короткие программы.