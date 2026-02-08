Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Эдвин Ангер упал и сломал палку на первых километрах скиатлона на Олимпиаде-2026

Эдвин Ангер упал и сломал палку на первых километрах скиатлона на Олимпиаде-2026
Комментарии

Двукратный призёр чемпионата мира 2025 года шведский лыжник Эдвин Ангер упал на спуске во время скиатлона на 10 км+10 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он также сломал палку. Из-за падения первый круг Ангер завершил на 57-м месте.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции

В 20-километровом олимпийском скиатлоне принимает участие 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, стартовавший под 15-м номером. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой гонки.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

