Эдвин Ангер упал и сломал палку на первых километрах скиатлона на Олимпиаде-2026

Двукратный призёр чемпионата мира 2025 года шведский лыжник Эдвин Ангер упал на спуске во время скиатлона на 10 км+10 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он также сломал палку. Из-за падения первый круг Ангер завершил на 57-м месте.

Фото: Кадр из трансляции

В 20-километровом олимпийском скиатлоне принимает участие 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, стартовавший под 15-м номером. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой гонки.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.