«Так за неё переживала». Ступак — о падении Линдси Вонн в скоростном спуске на ОИ-2026

Российская лыжница Юлия Ступак отреагировала на жёсткое падение олимпийской чемпионки 2010 года, двукратной чемпионки мира 41-летней американской горнолыжницы Линдси Вонн во время скоростного спуска на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Кто-то смотрит сейчас горнолыжный спуск на Олимпиаде? Я так за неё [Вонн] переживала, ещё и номер какой хороший – 13… но это спорт», – написала Ступак в своём телеграм-канале.

41-летняя Вонн во время спуска зацепилась за флаг на трассе, в полёте её закрутило, от чего она упала. Американку эвакуировали с трассы на вертолёте. Спортсменка вышла на старт с порванной крестообразной связкой колена.

В конце января Вонн упала во время соревнований в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.