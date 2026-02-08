Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Коростелёв и Амундсен столкнулись в скиатлоне на ОИ-2026. Россиянин устоял, норвежец упал

Коростелёв и Амундсен столкнулись в скиатлоне на ОИ-2026. Россиянин устоял, норвежец упал
Комментарии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв и чемпион мира норвежец Харальд Амундсен столкнулись друг с другом в районе 11-го километра во время скиатлона на 10 км+10 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Норвежец в падении, по всей видимости, пытался зацепиться за россиянина, однако Коростелёв устоял на ногах и продолжает занимать место в топ-5. Амундсен упал и отстал от лидирующей группы.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

Фото: Кадр из трансляции Okko

В падении Амундсен хватался за Коростелёва. Савелий устоял и успел обернуться на упавшего норвежца. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой гонки.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
ОИ-2026, второй день. Протест Коростелёва отклонён, а сейчас – смешанная эстафета. LIVE
Live
ОИ-2026, второй день. Протест Коростелёва отклонён, а сейчас – смешанная эстафета. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android