Коростелёв и Амундсен столкнулись в скиатлоне на ОИ-2026. Россиянин устоял, норвежец упал

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв и чемпион мира норвежец Харальд Амундсен столкнулись друг с другом в районе 11-го километра во время скиатлона на 10 км+10 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Норвежец в падении, по всей видимости, пытался зацепиться за россиянина, однако Коростелёв устоял на ногах и продолжает занимать место в топ-5. Амундсен упал и отстал от лидирующей группы.

Фото: Кадр из трансляции Okko

В падении Амундсен хватался за Коростелёва. Савелий устоял и успел обернуться на упавшего норвежца. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой гонки.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.