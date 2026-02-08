Американка Джонсон завоевала золотую медаль ОИ-2026 в скоростном спуске, Плешкова — 22-я

Американская горнолыжница Бризи Джонсон завоевала золотую медаль в соревнованиях по скоростному спуску на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В этом виде программы принимала участие россиянка Юлия Плешкова, которая стала 22-й, проиграв победительнице 3,59 секунды.

Джонсон завершила соревнования, показав на финише результат 1.36,10. Серебряную медаль завоевала немка Эмма Айхер, которая проиграла на финише 0,04 секунды, бронза в активе у итальянки Софии Годжи (+0,59).

Олимпийские игры – 2026. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, женщины:

1. Бризи Джонсон (США) – 1.36,10.

2. Эмма Айхер (Швеция) +0,04.

3. София Годжа (Италия) +0,59.

4. Жаклин Уайлз (США)/Корнелия Хюттер (Австрия) +0,86.

6. Лаура Пировано (Италия) +0,94…

… Юлия Плешкова (Россия) +3,59.