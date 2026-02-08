Йоханнес Клебо стал олимпийским чемпионом — 2026 в скиатлоне на 20 км

15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в скиатлоне на дистанции 10 км+10 км на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. Он стал шестикратным олимпийским чемпионом.

Второе место занял французский спортсмен Матис Делож. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец, Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Россиянин Савелий Коростелёв занял четвёртое место, остановившись в шаге от медали.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Скиатлон 20 км. Мужчины. Результаты: