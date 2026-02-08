Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Лыжные гонки на Олимпиаде 2026, мужчины, скиатлон: результаты

Йоханнес Клебо стал олимпийским чемпионом — 2026 в скиатлоне на 20 км
Комментарии

15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в скиатлоне на дистанции 10 км+10 км на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. Он стал шестикратным олимпийским чемпионом.

Второе место занял французский спортсмен Матис Делож. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец, Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Россиянин Савелий Коростелёв занял четвёртое место, остановившись в шаге от медали.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Скиатлон 20 км. Мужчины. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,0.
  2. Матис Делож (Франция) — отставание 2,0.
  3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +2,1.
  4. Савелий Коростелёв (Россия) +3,6.
  5. Уго Лапалус (Франция) +4,3.
ОИ-2026, второй день. Протест Коростелёва отклонён, а сейчас – смешанная эстафета. LIVE
ОИ-2026, второй день. Протест Коростелёва отклонён, а сейчас – смешанная эстафета. LIVE
