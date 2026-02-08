Йоханнес Клебо стал олимпийским чемпионом — 2026 в скиатлоне на 20 км
15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в скиатлоне на дистанции 10 км+10 км на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. Он стал шестикратным олимпийским чемпионом.
Второе место занял французский спортсмен Матис Делож. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец, Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Россиянин Савелий Коростелёв занял четвёртое место, остановившись в шаге от медали.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Скиатлон 20 км. Мужчины. Результаты:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,0.
- Матис Делож (Франция) — отставание 2,0.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +2,1.
- Савелий Коростелёв (Россия) +3,6.
- Уго Лапалус (Франция) +4,3.
