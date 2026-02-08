Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Йоханнес Клебо впервые в карьере завоевал золото Олимпиады в дистанционной гонке

Йоханнес Клебо впервые в карьере завоевал золото Олимпиады в дистанционной гонке
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо впервые в карьере завоевал золотую медаль Олимпийских игр в дистанционной гонке. Норвежец выиграл скиатлон на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российский лыжник Савелий Коростелёв занял в гонке четвёртое место.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

Ранее Клебо завоёвывал золотые медали Олимпийских игр в личном (2018, 2022) и командном (2018) спринте, а также в составе эстафетной сборной Норвегии (2018).

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
ОИ-2026, второй день. Протест Коростелёва отклонён, а сейчас – смешанная эстафета. LIVE
Live
ОИ-2026, второй день. Протест Коростелёва отклонён, а сейчас – смешанная эстафета. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android