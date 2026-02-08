Йоханнес Клебо впервые в карьере завоевал золото Олимпиады в дистанционной гонке
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо впервые в карьере завоевал золотую медаль Олимпийских игр в дистанционной гонке. Норвежец выиграл скиатлон на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российский лыжник Савелий Коростелёв занял в гонке четвёртое место.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
Ранее Клебо завоёвывал золотые медали Олимпийских игр в личном (2018, 2022) и командном (2018) спринте, а также в составе эстафетной сборной Норвегии (2018).
Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
