Йоханнес Клебо впервые в карьере завоевал золото Олимпиады в дистанционной гонке

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо впервые в карьере завоевал золотую медаль Олимпийских игр в дистанционной гонке. Норвежец выиграл скиатлон на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российский лыжник Савелий Коростелёв занял в гонке четвёртое место.

Ранее Клебо завоёвывал золотые медали Олимпийских игр в личном (2018, 2022) и командном (2018) спринте, а также в составе эстафетной сборной Норвегии (2018).

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.