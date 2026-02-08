Фото: срез француза, опередившего Коростелёва в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Французский лыжник Матис Делож нарушил правила разметки во время скиатлона (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. Перед отметкой 13,3 км он немного срезал дистанцию. За это нарушение француз получил жёлтую карточку.

Фото: Кадр из трансляции Okko

В итоге Деслож стал серебряным призёром гонки, он уступил только норвежцу Йоханнесу Клебо, который стал шестикратным олимпийским чемпионом. Российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым, ему до медали не хватило 1,5 секунды. Бронзовая награда досталась норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.