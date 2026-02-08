Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал шестикратным олимпийским чемпионом, одержав победу в скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Клебо завершил дистанцию за 46.11,0. Российский лыжник Савелий Коростелёв занял в гонке четвёртое место, уступив 3,6 секунды.

Ранее Клебо завоёвывал золотые медали Олимпийских игр в личном (2018, 2022) и командном (2018) спринтах, а также в составе эстафетной сборной Норвегии (2018).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.