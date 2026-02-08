Вылегжанин: четвёртое место Коростелёва в скиатлоне — успех с ноткой обиды
Поделиться
Призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин отреагировал на четвёртое место российского лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии.
До третьего места Коростелёву не хватило 1,5 секунды. Бронзовая медаль досталась норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
«Если бы бежал Большунов после отстранения, четвёртое место было бы плохим результатом. Но у Савелия нет опыта, он молодой спортсмен. Только начал бегать европейские старты. Поэтому это успех! Да, с ноткой обиды, потому что чуть-чуть не хватило до бронзы. У него ещё есть гонки, где может себя проявить и попасть в топ-3», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2026
-
16:34
-
16:31
-
16:29
-
16:25
-
16:19
-
16:17
-
16:13
-
16:11
-
16:08
-
16:05
-
16:05
-
16:03
-
15:55
-
15:50
-
15:49
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:35
-
15:35
-
15:35
-
15:31
-
15:27
-
15:25
-
15:19
-
15:17
-
15:01
-
14:52
-
14:41
-
14:34
-
14:17
-
14:15
-
14:05
-
13:55
-
13:53