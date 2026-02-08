Вылегжанин: четвёртое место Коростелёва в скиатлоне — успех с ноткой обиды

Призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин отреагировал на четвёртое место российского лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии.

До третьего места Коростелёву не хватило 1,5 секунды. Бронзовая медаль досталась норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету.

«Если бы бежал Большунов после отстранения, четвёртое место было бы плохим результатом. Но у Савелия нет опыта, он молодой спортсмен. Только начал бегать европейские старты. Поэтому это успех! Да, с ноткой обиды, потому что чуть-чуть не хватило до бронзы. У него ещё есть гонки, где может себя проявить и попасть в топ-3», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.