Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Главная Олимпиада 2026 Новости

Мама Коростелёва считает, что завоевавший медаль француз жёстко нарушил правила
Наталья Коростелёва, бронзовый призёр Олимпиады-2010 в командном спринте, мама российского лыжника Савелия Коростелёва, отреагировала на четвёртое место сына в скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Нет слов, всё трясётся, даже стакан воды не могла попить. Четвёртое место, в борьбе, но правила у нас никто не отменял. Было жёсткое нарушение разметки. Француз должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры», — сказала Коростелёва в эфире Okko.

Коростелёва имеет в виду завоевавшего серебро французского лыжника Матиса Деложа, который по ходу скиатлона нарушил правила разметки. Перед отметкой 13,3 км он немного срезал дистанцию. За это нарушение француз получил жёлтую карточку.

