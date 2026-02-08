Мама Коростелёва считает, что завоевавший медаль француз жёстко нарушил правила

Наталья Коростелёва, бронзовый призёр Олимпиады-2010 в командном спринте, мама российского лыжника Савелия Коростелёва, отреагировала на четвёртое место сына в скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Нет слов, всё трясётся, даже стакан воды не могла попить. Четвёртое место, в борьбе, но правила у нас никто не отменял. Было жёсткое нарушение разметки. Француз должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры», — сказала Коростелёва в эфире Okko.

Коростелёва имеет в виду завоевавшего серебро французского лыжника Матиса Деложа, который по ходу скиатлона нарушил правила разметки. Перед отметкой 13,3 км он немного срезал дистанцию. За это нарушение француз получил жёлтую карточку.