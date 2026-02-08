Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Коростелёв высказался о столкновении с Амундсеном в олимпийском скиатлоне

Комментарии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал инцидент со столкновением с норвежским лыжником Харальдом Амундсеном в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

— Что случилось между вами и Харальдом Амундсеном?
— Не знаю, потому что я его не видел, как вы можете видеть на экране. Я был впереди и почувствовал контакт, подумал: «О, что случилось?» И увидел, что Харальд упал. Мне очень жаль, если это было по моей вине, но надеюсь, что нет, — сказал Коростелёв в эфире NRK.

Савелий Коростелёв финишировал на четвёртом месте с отставанием от победителя, Йоханнеса Клебо, в 3,6 секунды. Харальд Амундсен стал шестым (+30,4).

