Коростелёв высказался о столкновении с Амундсеном в олимпийском скиатлоне

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал инцидент со столкновением с норвежским лыжником Харальдом Амундсеном в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии.

— Что случилось между вами и Харальдом Амундсеном?

— Не знаю, потому что я его не видел, как вы можете видеть на экране. Я был впереди и почувствовал контакт, подумал: «О, что случилось?» И увидел, что Харальд упал. Мне очень жаль, если это было по моей вине, но надеюсь, что нет, — сказал Коростелёв в эфире NRK.

Савелий Коростелёв финишировал на четвёртом месте с отставанием от победителя, Йоханнеса Клебо, в 3,6 секунды. Харальд Амундсен стал шестым (+30,4).