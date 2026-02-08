Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Савелий Коростелёв оценил четвёртое место в скиатлоне на ОИ-2026, признав свою ошибку
Комментарии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о своём четвёртом месте в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. До бронзы Коростелёву не хватило 1,5 секунды. Третье место занял норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Я очень рад, что у меня получилось побороться за подиум. Но четвёртое место — это, наверное, худшее место на Олимпиаде, потому что здесь есть только три места. Пока это была моя лучшая гонка, чтобы быть на пьедестале.

Но я выбрал неверную позицию перед последним подъёмом и оказался далеко. Мне все кричали: «Не садись последним». А я сел последним», — сказал Коростелёв в эфире Okko.

Коростелёв высказался о столкновении с Амундсеном в олимпийском скиатлоне
ОИ-2026, второй день. Протест Коростелёва отклонён, а сейчас – смешанная эстафета. LIVE
