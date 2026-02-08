Савелий Коростелёв оценил четвёртое место в скиатлоне на ОИ-2026, признав свою ошибку

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о своём четвёртом месте в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. До бронзы Коростелёву не хватило 1,5 секунды. Третье место занял норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

«Я очень рад, что у меня получилось побороться за подиум. Но четвёртое место — это, наверное, худшее место на Олимпиаде, потому что здесь есть только три места. Пока это была моя лучшая гонка, чтобы быть на пьедестале.

Но я выбрал неверную позицию перед последним подъёмом и оказался далеко. Мне все кричали: «Не садись последним». А я сел последним», — сказал Коростелёв в эфире Okko.