Юрий Бородавко отреагировал на четвёртое место Коростелёва в скиатлоне на Олимпиаде
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил четвёртое место россиянина Савелия Коростелёва в скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Италии.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
«Четвёртое место — очень высокое место на Олимпийских играх. Когда была возможность у Савелия включиться в борьбу за медали, я считаю, что он свою возможность не использовал. Если бы он, уходя на предпоследний подъём, где шли основные разборки, сделал бы рывок и ушёл на спуск первым, то тогда он 100 процентов сумел бы включиться в борьбу за медали.
А так с пятого места, не обладая высокими спринтерскими качествами, ему было очень трудно бороться за медали. Поэтому итог — четвёртое место», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
