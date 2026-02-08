Юрий Бородавко отреагировал на четвёртое место Коростелёва в скиатлоне на Олимпиаде

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил четвёртое место россиянина Савелия Коростелёва в скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Четвёртое место — очень высокое место на Олимпийских играх. Когда была возможность у Савелия включиться в борьбу за медали, я считаю, что он свою возможность не использовал. Если бы он, уходя на предпоследний подъём, где шли основные разборки, сделал бы рывок и ушёл на спуск первым, то тогда он 100 процентов сумел бы включиться в борьбу за медали.

А так с пятого места, не обладая высокими спринтерскими качествами, ему было очень трудно бороться за медали. Поэтому итог — четвёртое место», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.