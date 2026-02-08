Жюри рассматривает возможное нарушение правил французом в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Судьи пересматривают момент со срезом дистанции французским лыжником Матисом Деложем во время скиатлона (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. Перед отметкой 13,3 км он немного срезал дистанцию, за что сразу получил жёлтую карточку.

Скорее всего, какая-то сборная подала протест на недостаточное наказание француза, который в итоге стал серебряным призёром гонки.

Фото: Кадр из трансляции Okko

В скиатлоне Йоханнес Клебо стал шестикратным олимпийским чемпионом. Российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым, ему до медали не хватило 1,5 секунды. Бронзовая награда досталась норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету.