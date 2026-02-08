Вылегжанин высказался об эпизоде с нарушением правил французом Деложем в скиатлоне на ОИ

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2014 по лыжным гонкам Максим Вылегжанин высказался о неоднозначном эпизоде в мужском скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Завоевавший серебро французский лыжник Матис Делож по ходу скиатлона нарушил правила разметки. Перед отметкой 13,3 км он немного срезал дистанцию. За это нарушение француз получил жёлтую карточку.

«Было видно, что судьи сразу по ходу гонки дали жёлтую карточку французу. Наверное, эпизод оценили правильно. Когда я бегал, были протесты, которые подавались после соревнований. Но тут визуально всё было видно — судьи оперативно вывели на экран и дали предупреждение», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.