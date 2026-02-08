Юрий Бородавко высказался о нарушении правил французским лыжником Деложем на ОИ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о неоднозначном эпизоде в мужском скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Завоевавший серебро французский лыжник Матис Делож по ходу скиатлона нарушил правила разметки. Перед отметкой 13,3 км он немного срезал дистанцию. За это нарушение француз получил жёлтую карточку.

«На мой взгляд, судейская коллегия уже вынесла своё решение во время гонки — дали жёлтую карточку Деложу. Если бы была дисквалификация, то они бы сразу остановили спортсмена — сняли бы его с гонки. А так они дали ему жёлтую карточку, то есть они уже вынесли своё решение по этому инциденту», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.