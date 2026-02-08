Скидки
«Раньше за такое снимали». Бородавко — о нарушении Деложа на ОИ в гонке с Коростелёвым

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о нарушении, которое допустил во время скиатлона на Олимпийских играх – 2026 французский лыжник Матис Делож, который срезал небольшой участок дистанции во время соревнований и получил жёлтую карточку. Делож занял второе место в гонке, российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Раньше за подобные нарушения снимали однозначно. Мы были участниками такого инцидента. Александр Легков в своё время проехал одной ногой за бортом, обгоняя спортсмена. И нас сразу же дисквалифицировали», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

