«Раньше за такое снимали». Бородавко — о нарушении Деложа на ОИ в гонке с Коростелёвым
Поделиться
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о нарушении, которое допустил во время скиатлона на Олимпийских играх – 2026 французский лыжник Матис Делож, который срезал небольшой участок дистанции во время соревнований и получил жёлтую карточку. Делож занял второе место в гонке, российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
«Раньше за подобные нарушения снимали однозначно. Мы были участниками такого инцидента. Александр Легков в своё время проехал одной ногой за бортом, обгоняя спортсмена. И нас сразу же дисквалифицировали», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2026
-
16:34
-
16:31
-
16:29
-
16:25
-
16:19
-
16:17
-
16:13
-
16:11
-
16:08
-
16:05
-
16:05
-
16:03
-
15:55
-
15:50
-
15:49
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:35
-
15:35
-
15:35
-
15:31
-
15:27
-
15:25
-
15:19
-
15:17
-
15:01
-
14:52
-
14:41
-
14:34
-
14:17
-
14:15
-
14:05
-
13:55
-
13:53