«Раньше за такое снимали». Бородавко — о нарушении Деложа на ОИ в гонке с Коростелёвым

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о нарушении, которое допустил во время скиатлона на Олимпийских играх – 2026 французский лыжник Матис Делож, который срезал небольшой участок дистанции во время соревнований и получил жёлтую карточку. Делож занял второе место в гонке, российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым.

«Раньше за подобные нарушения снимали однозначно. Мы были участниками такого инцидента. Александр Легков в своё время проехал одной ногой за бортом, обгоняя спортсмена. И нас сразу же дисквалифицировали», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.