Коростелёв остался на четвёртом месте в олимпийском скиатлоне, француза не наказали

Судьи приняли решение не наказывать французского лыжника Матиса Деложа за срез дистанции во время скиатлона (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. Перед отметкой 13,3 км он немного срезал дистанцию, за что сразу получил жёлтую карточку.

После гонки был подан протест, судьи пересматривали момент с нарушением Деложа. Было принято решение не забирать серебряную медаль у Деложа. Российский лыжник Савелий Коростелёв остался на четвёртом месте, ему до медали не хватило 1,5 секунды.

Бронзовая награда досталась норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету. Олимпийским чемпионом в скиатлоне стал норвежец Йоханнес Клебо.