Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
«Элита мирового спорта». Дмитрий Губерниев — о четвёртом месте Коростелёва на ОИ-2026

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о четвёртом месте российского лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Савелий — молодец! Оторвался вместе со всеми, чуть проигрывал подъём, но боролся до конца. Шансов было объективно не очень много, но там француз дистанцию срезал. Будут подавать протест, но Коростелёв — молодец, сделал всё что мог. Достойный бег, достойный результат и дебют на олимпийской гонке.

Человек, который попадает в шестёрку на Олимпиаде, это элита мирового спорта. Коростелёв до последнего момента боролся за призы, он большой молодец. В следующих гонках он будет претендовать на призы, я в этом не сомневаюсь», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

