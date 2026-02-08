«Элита мирового спорта». Дмитрий Губерниев — о четвёртом месте Коростелёва на ОИ-2026

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о четвёртом месте российского лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Савелий — молодец! Оторвался вместе со всеми, чуть проигрывал подъём, но боролся до конца. Шансов было объективно не очень много, но там француз дистанцию срезал. Будут подавать протест, но Коростелёв — молодец, сделал всё что мог. Достойный бег, достойный результат и дебют на олимпийской гонке.

Человек, который попадает в шестёрку на Олимпиаде, это элита мирового спорта. Коростелёв до последнего момента боролся за призы, он большой молодец. В следующих гонках он будет претендовать на призы, я в этом не сомневаюсь», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме Эксклюзив Юрий Бородавко отреагировал на четвёртое место Коростелёва в скиатлоне на Олимпиаде

Олимпиада-2026: главное: