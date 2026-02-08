Коростелёв — о четвёртом месте: самой главной задачей было не упасть, я с ней справился

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв оценил прохождение дистанции в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. До бронзы Коростелёву, который занял итоговое четвёртое место, не хватило 1,5 секунды. Третье место занял норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

«Сегодня очень долгое время на трассе был «бетон», в некоторых частях спуска было страшновато. Самой главной задачей было не упасть, и я с ней справился (улыбается). Предпоследний подъём — самый сложный, вы видели, как все оттормаживались. Но сегодня не было такой «каши», как у девчонок», — сказал Коростелёв в эфире Okko.